Start Time for Every Fight on Artur Beterbiev vs. Dmitry Bivol Card In 20+ Countries Including Russia, USA, UK and Canada

This weekend, one of the biggest boxing events of the year takes over Saudi Arabia, with Artur Beterbiev vs. Dmitry Bivol headlining a stacked card. But this isn’t just about the main event—this lineup is absolutely loaded with fights that could headline their own cards. From Daniel Dubois vs. Joseph Parker to Shakur Stevenson vs. Josh Padley, fans are in for an all-night spectacle of high-stakes action.

With a card this big, the last thing you want is to miss a fight because of time zone confusion. Whether you’re watching from Russia, the USA, the UK, Canada, or beyond, we’ve got you covered. Here’s everything you need to know about when and where to catch every fight on the Beterbiev vs. Bivol card so you don’t miss a second of the action.

Beterbiev and Bivol is set for February 22, 2025, at the Kingdom Arena in Riyadh, Saudi Arabia for the WBC, IBF, and WBO light heavyweight titles.

In their first encounter in October 2024, Beterbiev edged out Bivol with a majority decision, unifying the light heavyweight titles. This upcoming bout promises to be another thrilling chapter in their rivalry.

Beterbiev, the 40-year-old Russian-Canadian powerhouse, boasts an impressive record of 21 wins, with 20 of them having come by knockouts, the only exception being Bivol.

Known for his relentless pressure and formidable punching power, Beterbiev has maintained an undefeated streak since his professional debut in 2013. In their previous fight, he also proved his endurance by going the distance for the first time in his career, edging out Bivol with scores of 114–114, 115–113, and 116–112 and defending all four major light heavyweight titles.

Bivol, at 34, enters the rematch with a record of 23 wins, 1 loss, and 12 knockouts. Renowned for his technical prowess, defensive skills, and high boxing IQ, Bivol’s style contrasts sharply with Beterbiev’s aggressive approach.

Despite the setback in their first meeting, he remains a formidable contender, eager to adjust his strategy and reclaim his standing in the division.

Start times for the event

USA:

Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol 2: 6:00 P.M ET

Daniel Dubois vs Joseph Parker: 4:40 P.M ET

Shakur Stevenson vs Josh Padley: 3:35 P.M ET

Carlos Adames vs Hamzah Sheeraz: 2:35 P.M ET

Vergil Ortiz Jr vs Israil Madrimov: 1:40 P.M ET

Zhilei Zhang vs Agit Kabayel: 12:40 P.M ET

Joshua Buatsi vs Callum Smith: 11:45 A.M ET (Feb 22)

Canada:

Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol 2: 6:00 P.M ET

Daniel Dubois vs Joseph Parker: 4:40 P.M ET

Shakur Stevenson vs Josh Padley: 3:35 P.M ET

Carlos Adames vs Hamzah Sheeraz: 2:35 P.M ET

Vergil Ortiz Jr vs Israil Madrimov: 1:40 P.M ET

Zhilei Zhang vs Agit Kabayel: 12:40 P.M ET

Joshua Buatsi vs Callum Smith: 11:45 A.M ET (Feb 22)

Mexico:

Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol 2: 5:00 P.M CT

Daniel Dubois vs Joseph Parker: 3:40 P.M CT

Shakur Stevenson vs Josh Padley: 2:35 P.M CT

Carlos Adames vs Hamzah Sheeraz: 1:35 P.M CT

Vergil Ortiz Jr vs Israil Madrimov: 12:40 P.M CT

Zhilei Zhang vs Agit Kabayel: 11:40 A.M CT

Joshua Buatsi vs Callum Smith: 10:45 A.M CT (Feb 22)

Brazil:

Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol 2: 7:00 P.M BRT

Daniel Dubois vs Joseph Parker: 5:40 P.M BRT

Shakur Stevenson vs Josh Padley: 4:35 P.M BRT

Carlos Adames vs Hamzah Sheeraz: 3:35 P.M BRT

Vergil Ortiz Jr vs Israil Madrimov: 2:40 P.M BRT

Zhilei Zhang vs Agit Kabayel: 1:40 P.M BRT

Joshua Buatsi vs Callum Smith: 12:45 P.M BRT (Feb 22)

Argentina:

Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol 2: 7:00 P.M ART

Daniel Dubois vs Joseph Parker: 5:40 P.M ART

Shakur Stevenson vs Josh Padley: 4:35 P.M ART

Carlos Adames vs Hamzah Sheeraz: 3:35 P.M ART

Vergil Ortiz Jr vs Israil Madrimov: 2:40 P.M ART

Zhilei Zhang vs Agit Kabayel: 1:40 P.M ART

Joshua Buatsi vs Callum Smith: 12:45 P.M ART (Feb 22)

Puerto Rico:

Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol 2: 6:00 P.M AST

Daniel Dubois vs Joseph Parker: 4:40 P.M AST

Shakur Stevenson vs Josh Padley: 3:35 P.M AST

Carlos Adames vs Hamzah Sheeraz: 2:35 P.M AST

Vergil Ortiz Jr vs Israil Madrimov: 1:40 P.M AST

Zhilei Zhang vs Agit Kabayel: 12:40 P.M AST

Joshua Buatsi vs Callum Smith: 11:45 A.M AST (Feb 22)

UK:

Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol 2: 11:00 P.M GMT

Daniel Dubois vs Joseph Parker: 9:40 P.M GMT

Shakur Stevenson vs Josh Padley: 8:35 P.M GMT

Carlos Adames vs Hamzah Sheeraz: 7:35 P.M GMT

Vergil Ortiz Jr vs Israil Madrimov: 6:40 P.M GMT

Zhilei Zhang vs Agit Kabayel: 5:40 P.M GMT

Joshua Buatsi vs Callum Smith: 4:45 P.M GMT (Feb 22)

Ireland:

Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol 2: 11:00 P.M GMT

Daniel Dubois vs Joseph Parker: 9:40 P.M GMT

Shakur Stevenson vs Josh Padley: 8:35 P.M GMT

Carlos Adames vs Hamzah Sheeraz: 7:35 P.M GMT

Vergil Ortiz Jr vs Israil Madrimov: 6:40 P.M GMT

Zhilei Zhang vs Agit Kabayel: 5:40 P.M GMT

Joshua Buatsi vs Callum Smith: 4:45 P.M GMT (Feb 22)

Spain:

Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol 2: 12:00 A.M CET (Feb 23)

Daniel Dubois vs Joseph Parker: 10:40 P.M CET

Shakur Stevenson vs Josh Padley: 9:35 P.M CET

Carlos Adames vs Hamzah Sheeraz: 8:35 P.M CET

Vergil Ortiz Jr vs Israil Madrimov: 7:40 P.M CET

Zhilei Zhang vs Agit Kabayel: 6:40 P.M CET

Joshua Buatsi vs Callum Smith: 5:45 P.M CET (Feb 22)

France:

Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol 2: 12:00 A.M CET (Feb 23)

Daniel Dubois vs Joseph Parker: 10:40 P.M CET

Shakur Stevenson vs Josh Padley: 9:35 P.M CET

Carlos Adames vs Hamzah Sheeraz: 8:35 P.M CET

Vergil Ortiz Jr vs Israil Madrimov: 7:40 P.M CET

Zhilei Zhang vs Agit Kabayel: 6:40 P.M CET

Joshua Buatsi vs Callum Smith: 5:45 P.M CET (Feb 22)

Russia:

Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol 2: 3:00 A.M MSK (Feb 23)

Daniel Dubois vs Joseph Parker: 1:40 A.M MSK

Shakur Stevenson vs Josh Padley: 12:35 A.M MSK

Carlos Adames vs Hamzah Sheeraz: 11:35 P.M MSK (Feb 22)

Vergil Ortiz Jr vs Israil Madrimov: 10:40 P.M MSK

Zhilei Zhang vs Agit Kabayel: 9:40 P.M MSK

Joshua Buatsi vs Callum Smith: 8:45 P.M MSK (Feb 22)

Ukraine:

Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol 2: 3:00 A.M EET (Feb 23)

Daniel Dubois vs Joseph Parker: 1:40 A.M EET

Shakur Stevenson vs Josh Padley: 12:35 A.M EET

Carlos Adames vs Hamzah Sheeraz: 11:35 P.M EET (Feb 22)

Vergil Ortiz Jr vs Israil Madrimov: 10:40 P.M EET

Zhilei Zhang vs Agit Kabayel: 9:40 P.M EET

Joshua Buatsi vs Callum Smith: 8:45 P.M EET (Feb 22)

China:

Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol 2: 7:00 A.M CST (Feb 23)

Daniel Dubois vs Joseph Parker: 5:40 A.M CST

Shakur Stevenson vs Josh Padley: 4:35 A.M CST

Carlos Adames vs Hamzah Sheeraz: 3:35 A.M CST

Vergil Ortiz Jr vs Israil Madrimov: 2:40 A.M CST

Zhilei Zhang vs Agit Kabayel: 1:40 A.M CST

Joshua Buatsi vs Callum Smith: 12:45 A.M CST (Feb 23)

Japan:

Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol 2: 8:00 A.M JST (Feb 23)

Daniel Dubois vs Joseph Parker: 6:40 A.M JST

Shakur Stevenson vs Josh Padley: 5:35 A.M JST

Carlos Adames vs Hamzah Sheeraz: 4:35 A.M JST

Vergil Ortiz Jr vs Israil Madrimov: 3:40 A.M JST

Zhilei Zhang vs Agit Kabayel: 2:40 A.M JST

Joshua Buatsi vs Callum Smith: 1:45 A.M JST (Feb 23)

India:

Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol 2: 6:30 A.M IST (Feb 23)

Daniel Dubois vs Joseph Parker: 5:10 A.M IST

Shakur Stevenson vs Josh Padley: 4:05 A.M IST

Carlos Adames vs Hamzah Sheeraz: 3:05 A.M IST

Vergil Ortiz Jr vs Israil Madrimov: 2:10 A.M IST

Zhilei Zhang vs Agit Kabayel: 1:10 A.M IST

Joshua Buatsi vs Callum Smith: 12:15 A.M IST (Feb 23)

UAE:

Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol 2: 4:00 A.M GST (Feb 23)

Daniel Dubois vs Joseph Parker: 2:40 A.M GST

Shakur Stevenson vs Josh Padley: 1:35 A.M GST

Carlos Adames vs Hamzah Sheeraz: 12:35 A.M GST

Vergil Ortiz Jr vs Israil Madrimov: 11:40 P.M GST (Feb 22)

Zhilei Zhang vs Agit Kabayel: 10:40 P.M GST (Feb 22)

Joshua Buatsi vs Callum Smith: 9:45 P.M GST (Feb 22)

Saudi Arabia:

Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol 2: 4:00 A.M AST (Feb 23)

Daniel Dubois vs Joseph Parker: 2:40 A.M AST

Shakur Stevenson vs Josh Padley: 1:35 A.M AST

Carlos Adames vs Hamzah Sheeraz: 12:35 A.M AST

Vergil Ortiz Jr vs Israil Madrimov: 11:40 P.M AST (Feb 22)

Zhilei Zhang vs Agit Kabayel: 10:40 P.M AST (Feb 22)

Joshua Buatsi vs Callum Smith: 9:45 P.M AST (Feb 22)

South Africa:

Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol 2: 2:00 A.M SAST (Feb 23)

Daniel Dubois vs Joseph Parker: 12:40 A.M SAST

Shakur Stevenson vs Josh Padley: 11:35 P.M SAST (Feb 22)

Carlos Adames vs Hamzah Sheeraz: 10:35 P.M SAST (Feb 22)

Vergil Ortiz Jr vs Israil Madrimov: 9:40 P.M SAST (Feb 22)

Zhilei Zhang vs Agit Kabayel: 8:40 P.M SAST (Feb 22)

Joshua Buatsi vs Callum Smith: 7:45 P.M SAST (Feb 22)

Australia:

Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol 2: 9:00 A.M AEDT (Feb 23)

Daniel Dubois vs Joseph Parker: 7:40 A.M AEDT

Shakur Stevenson vs Josh Padley: 6:35 A.M AEDT

Carlos Adames vs Hamzah Sheeraz: 5:35 A.M AEDT

Vergil Ortiz Jr vs Israil Madrimov: 4:40 A.M AEDT

Zhilei Zhang vs Agit Kabayel: 3:40 A.M AEDT

Joshua Buatsi vs Callum Smith: 2:45 A.M AEDT (Feb 23)

New Zealand:

Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol 2: 11:00 A.M NZDT (Feb 23)

Daniel Dubois vs Joseph Parker: 9:40 A.M NZDT

Shakur Stevenson vs Josh Padley: 8:35 A.M NZDT

Carlos Adames vs Hamzah Sheeraz: 7:35 A.M NZDT

Vergil Ortiz Jr vs Israil Madrimov: 6:40 A.M NZDT

Zhilei Zhang vs Agit Kabayel: 5:40 A.M NZDT

Joshua Buatsi vs Callum Smith: 4:45 A.M NZDT (Feb 23)

PPV costs and how to watch

The entire card will be available live on DAZN Pay-Per-View. Fans in the UK can grab the PPV for £19.99, while viewers in the US can tune in for $25.99.

You can catch all the action anywhere with DAZN—whether you’re watching on a smart TV, smartphone, tablet, gaming console, streaming device, or even your laptop/PC. No matter where you are, you won’t have to miss a second of this massive fight night!

Other fights to watch out for

Beyond the highly anticipated rematch between Beterbiev and Bivol, the fight card is stacked with must-watch matchups. In the co-main event, Dubois defends his IBF heavyweight title against former world champion Parker.

Dubois is coming off a stunning fifth-round knockout win over Anthony Joshua in September, while Parker has impressive victories over Deontay Wilder and Zhilei Zhang.

Another exciting bout features Stevenson defending his WBC lightweight title against British contender Padley, who stepped in as a last-minute replacement.

Additionally, rising star Hamzah Sheeraz challenges Carlos Adames for the WBC middleweight title, and Joshua Buatsi faces Callum Smith in a light heavyweight showdown.

With such a lineup, this event promises a night of thrilling boxing action.